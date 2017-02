Girona manté la negativa a la llicència per fer un hotel a l'antic Banc d'Espanya

No hi ha marxa enrere. L'Ajuntament de Girona ha denegat definitivament la llicència als propietaris de l'antic Banc d'Espanya de la plaça Marquès de Camps, que pretenien fer-hi un hotel. Fa tres setmanes, l'Ajuntament havia d'aprovar per junta de govern la caducitat del permís que anava renovant des de l'any 2009 però ha anat deixant el tema sobre la taula. Els responsables de l'immoble han presentat al·legacions que no han convençut l'equip de govern, que les ha desestimat i molt probablement a la junta de govern d'aquest divendres ja segellarà la caducitat de la llicència definitivament.

Un dels motius que han portat el consistori a denegar ara la llicència és el fet que fa massa anys que està en desús sense que es vegi cap intenció de construir realment l'establiment hoteler. A més, algunes normatives han canviat i per tornar a atorgar el permís caldria presentar un projecte nou.

L'edifici està tancat des de l'any 1990, quan va cessar l'activitat. El 2003, l'Estat –que era propietari de l'immoble– va convocar una subhasta, de manera que va passar a mans privades. En concret, a una constructora. El preu de sortida era d'1,8 milions d'euros però la pugna per aconseguir aquell edifici, amb una ubicació privilegiada, va portar la xifra fins als 4,7 milions d'euros. Fins i tot es va fer públic el projecte previst. Primer es va parlar de tres pisos d'oficines, amb locals comercials als baixos. Això sí, s'havia de preservar la façana perquè estava protegida. Posteriorment, es va canviar la idea per fer-hi un hotel amb vuitanta habitacions, un restaurant als baixos i una piscina i un solàrium al terrat. Els treballs van començar i es va fer el buidatge de tot l'interior, respectant la carcassa exterior, catalogada.



Sense obres des de fa vuit anys

Malgrat que l'any 2009 els treballs van quedar aturats, la constructora va seguir demanant la llicència per poder construir l'equipament any rere any. Vist que les obres no evolucionaven, se'ls va fer retirar una grua de grans dimensions que feia temps que estava plantada al bell mig de l'edifici. També se'ls va obligar a protegir adequadament les possibles obertures perquè hi va haver queixes perquè hi entraven persones a dormir i perquè hi havia rates.