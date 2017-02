Judici pels darrers vuit càrrecs de confiança de Puigdemont

L'acord de ple en el que Carles Puigdemont (PDeCAT) va nomenar els seu últims càrrecs de confiança a l'Ajuntament de Girona (29 de juny de 2015) va centrar ahir la vista al Jutjat Contenciós-Administratiu número 1 de Girona en la que la CUP va sol·licitar la nul·litat d'aquest acord en considerar-lo una «desviació de poder» i un «frau de llei». L'advocada dels anticapitalistes, Montserrat Vinyet, indica que es van contractar vuit càrrecs com a personal eventual però que feien tasques directives, tècniques o de gerència per a les quals s'han de contractar funcionaris públics.

Els càrrecs eren el gerent de l'Ajuntament (Albert Riera); el coordinador de Sostenibilitat (Narcís Sastre); el coordinador d'Arts Escèniques (Francesc Xavier Ten); la coordinadora d'Ocupació i Promoció (Georgina Andreu); la coordinadora de Ciutadania (Clara Sánchez-Castro); el cap de gabinet de l'alcalde (Francesc López); l'assessor jurídic (Joaquim Oliva) i el coordinador de programes (Jordi Moner).

L'advocat de l'Ajuntament, Xavier Hors, entén que la impugnació de l'acord per part de la CUP ja no té sentit perqué el 23 de març de 2016, ja amb Marta Madrenas d'alcaldessa, van desaparèixer les places objecte de discussió i es van tornar a nomenar nous càrrecs i assessors, als quals no se'ls va concretar les funcions fins al 21 de desembre de 2016.

D'aquesta manera, Hors considera extingida la causa que va motivar la impugnació de la CUP però l'advocada de la formació indica que persisteix l'«interès legítim» en declarar la nul·litat de l'acord de ple pres en l'era Puigdemont, amb el suport d'ERC, perqué el nomenament dels assessors no estava motivat i anava en contra de l'accés a la funció pública per mèrits i capacitats, els criteris que s'han de seguir per contractar personal de l'Administració que ha de realitzar tasques tècniques, directives o de gerència.

«Els que es van nomenar no feien feines especialitzades sinó funcions ordinàries» de les àrees de l'Ajuntament, indica Vinyets, que, a més, ja s'havien integrat a l'estructura del consistori i, per tant, és evident que no feien assessorament expert puntual, com correspondria al personal eventual.