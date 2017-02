L´Ajuntament demana que no s´alimenti la «turismofòbia»

L'Ajuntament de Girona no vol que s´alimenti la «turismofòbia». Després de les últimes dades sobre apartaments turístics a la ciutat- que en el darrer any han passat de 202 a 361 els que estan regularitzats-, CUP i ERC-MES van preguntar sobre aquesta proliferació en el ple de dilluns. La regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Glòria Plana, va considerar que tot s´ha de relativitzar i va defensar el turisme com una «activitat econòmica importantíssima» de la ciutat, que dóna uns beneficis que es poden invertir en polítiques socials. Per això, tot i admetre que el turisme pot causar inconvenients, va demanar que no hi hagi «turismofòbia», ja que aquest tipus de discursos provoquen «reaccions que no convenen a la ciutat».

De la mateixa manera, Plana va explicar que l'Ajuntament està treballant en un Pla Estratègic que permeti desenvolupar un turisme responsable, equilibrat i de qualitat, que pugui beneficiar tant als gironins com als turistes. En aquest pla estratègic, va concretar, hi haurà un apartat específic per al tema dels apartaments turístics.

Durant el ple, l´alcaldessa, Marta Madrenas, va aprofitar per matisar les seves declaracions, fetes públiques fa uns dies, en què assegurava que el preu del lloguer a Girona no és un problema. En aquest sentit, va reafirmar-se en l´opinió que el preu del lloguer a la ciutat no és desorbitat -per exemple, el preu mig del lloguer d´un pis de tres habitacions en bon estat és de 570 euros, quan en el punt culminant de la bombolla immobiliària era de 745-, però va admetre que hi ha moltes famílies en situació de vulnerabilitat econòmica que tenen dificultats per poder accedir a una vivenda, especialment de lloguer social. I és en aquest sentit, va indicar, que l´Ajuntament està treballant.