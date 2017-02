Pinces, ruïnes i «muffins»

Dels meus viatges de turista ras en servo records escadussers i alguna fotografia desenfocada, són vivències temporals que no es fonamenten en una constatació reglada de la realitat. Quan puc viatjar bado, m'encanto, m'interessen detalls que després oblido amb esbalaïdora facilitat, però n'hi ha d'altres que curiosament han quedat gravats a foc en la meva memòria i sempre ressorgeixen amb una excusa o l'altra.

Encara em recordo a mi mateix –i d'això ja han passat trenta-set anys– davant d'una urna de metacrilat a la sala d'Egipte del Museu Britànic. Em vaig quedar garratibat davant d'un simple objecte de tocador de més de tres mil anys d'antiguitat. Eren unes humils pinces rovellades, exactament iguals que unes altres que tenia abandonades des de feia temps a casa, en una caixa d'andròmines.

I és que el passat es fa present quan menys t'ho esperes, però, a més, hi ha qui es construeix el passat a mida. L'altre record és d'una visita al palau imperial de Schönbrunn a prop de Viena. Als jardins es poden contemplar unes fastuoses ruïnes romanes fetes construir expressament per al gaudi visual i romàntic de l'emperador austrohongarès de torn. Tot això ho vaig recordar l'altre dia mentre prenia un tallat en un bar de moda, d'aquests amb wifi i unes magdalenes que ara en diuen muffins, i amb decoració vintage, o sigui, amb un regust vell i descurat, les parets nues i el mobiliari gastat i despintat acuradament.

La qüestió és que en aquesta mena de decoracions gairebé es fan imprescindibles les parets de maons vistos i no sempre s'hi troben originalment en els locals més nous. Però cap problema, si no n'hi ha, s'hi posen, com les ruïnes de l'emperador. És el gust pel «vintage», una paraula que ens ha arribat a través de l'anglès, però que prové de la veu francesa «vendange», collita. Pinces, ruïnes, muffins i paraules, la vida dona voltes i tot torna al punt d'inici, però, això sí, amb una pàtina de respectabilitat i de glamur. Ja m'ho deia la meva tia: «Nen, no llencis mai res».