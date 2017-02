El PSC de Salt segueix sense donar suport al pressupost per aquest 2017

L'aprovació del pressupost de Salt segueix a l'aire. L'equip de govern (ERC i IPS-CUP) s'ha reunit amb tots els partits, però de moment no té cap acord tancat. El PSC, que l'any passat li va donar suport, ara per ara manté el seu «no» a la proposta per al 2017.

Els socialistes demanaven invertir 500.000 euros a l'àrea de promoció econòmica, un pla estratègic per fer front a l'atur i un pla per desenvolupar el sector sud. Tot i això, indiquen que la proposta del govern només estableix una inversió de 456.000 euros en tres anys per lluitar contra l'atur, una quantitat que veuen «insuficient». En relació al pla estratègic, el PSC diu que el document del govern és un «diagnòstic molt bàsic» que no tracta temes com l'atur juvenil.

Finalment, el PSC assenyala que, per al desenvolupament del sector sud –on haurien d'anar l'Ikea i el Trueta– només se'ls ha donat un document tècnic i sense cap proposta comunicativa.