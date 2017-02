Una campanya promou que es bategin sales de reunions amb noms de dona

La Xarxa de Dones Girona ha iniciat una campanya per aconseguir fer més visible el paper de la dona en la construcció de la ciutat. Per això, i de cares a la commemoració del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, han enviat cartes a diverses entitats per tal de demanar-los que bategin amb noms de dona algunes de les seves sales d'actes o de reunions que actualment no porten cap nom. L'objectiu, indiquen, és batejar aquests espais de trobada amb el nom d'alguna dona vinculada a cada institució.

La Xarxa de Dones proporcionarà a tots aquelles entitats -ja siguin escoles, centres cívics o partits polítics- que vulguin sumar-se a la iniciativa una placa per tal de poder batejar la sala amb nom de dona. D'aquesta manera, tots els espais participants tindran el mateix tipus de placa, per tal que es tracti d'un reconeixement commemoratiu i unitari a la ciutat. L'objectiu és aconseguir la màxima participació de la societat gironina.



Campanya fins al 24 de febrer

La data límit per unir-se a la iniciativa és el proper 24 de febrer. De moment, la Xarxa ja compta amb set o vuit sales confirmades, tot i que confien en poder augmentar la xifra.

La Xarxa de Dones Girona és una federació d'entitats i associacions lligades a la igualtat i la dona. També en formen part les secretaries de la dona dels sindicats UGT i Comissions Obreres i les secretaries de la dona de diversos partits polítics.