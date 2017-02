Girona creu que les maniobres militars són «una greu irresponsabilitat»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, creu que les maniobres militars que l'Exèrcit preveu fer dilluns vinent són una "greu irresponsabilitat". L'Ajuntament sospita que, tot i que Defensa no ho ha precisat, la marxa on hi prendran part fins a vuitanta soldats es farà per la zona de Sant Miquel i les Gavarres (a cavall entre els termes de Girona i Celrà). Un espai que diàriament concentra molts excursionistes i esportistes. "N'hi ha que diuen que és com una Rambla", ha dit Madrenas. L'alcaldessa admet que legalment té les mans lligades, i que no pot prohibir les maniobres, però sí que ha enviat un burofax urgent a l'Exèrcit dient-los que el lloc és "molt transitat" i reclama al delegat de l'Estat, Enric Millo, que demostri "la seva oferta de diàleg" aturant l'exercici militar. Si les maniobres s'acaben fent, Madrenas ja alerta que l'Ajuntament farà "responsables" els soldats de qualsevol "incident o accident" que provoqui la marxa.