L'Espai Gironès premiarà les compres que es facin entre dilluns i dijous

El centre comercial Espai Gironès de Salt vol incentivar les compres de dilluns a dijous tot oferint dotze premis de 150 euros. Els participants podran optar-hi a partir del 20 de febrer i fins el 19 de març.

Per tal de poder participar en el concurs, s'hauran de fer compres entre setmana per un import mínim de 30 euros. Els participants hauran d'entregar els tiquets de compra al punt d'informació del centre, situat a la planta baixa, i omplir amb les seves dades personals les butlletes que vagin aconseguint. El límit màxim és de quatre butlletes per persona i dia.

Els guanyadors tindran de temps fins el dia 22 de maig per gastar el premi als establiments de l'Espai Gironès.