Ordenen acabar amb una ocupació il·legal a Montjuïc

L'Ajuntament de Girona va aprovar dilluns recuperar d'ofici uns terrenys municipals que estan ocupats il·legalment des de fa temps al carrer Torre de Sant Joan, a Montjuïc, per un veí que hi té animals i una petita construcció. Segons l'acord de ple, s'ha atorgat al veí un termini de deu dies per a retirar el cobert, els animals i tots els altres elements que pugui haver-hi. Si no, adverteix que el consistori ho farà subsidiàriament i li passarà la factura.

La situació havia estat denunciada feia temps per un veí colindant. El desembre de 2015, es va presentar una denúncia per ocupació irregular de terreny públic amb antena sense permís, construcció il·legal, tinença d'animals i ocupació de tereny públic amb una barraca al mig d'una zona verda municipal. Les il·legalitats van poder ser comprovades pels serveis municipals de l'Ajuntament.



Descalçar les pedres

Al llarg dels següents mesos, la situació no va fer més que empitjorar. El veí afectat va tornar a denunciar a l'Ajuntament que l'ocupador, de forma intencionada i continuada, havia anat fent actuacions amb l'objectiu de descalçar i desestabilitzar el mur de pedra situat al llindar entre les dues finques. Fins i tot la policia municipal s'hi va personal i va enxampar-lo in fraganti tirant aigua a les pedres per tal de descalçar-les, amb el conseqüent risc que això comportava, especialment perquè les vies del tren són a prop. A més, els denunciants fan poder fotografiar l'home dirigint la manguera d'aigua directament a les pedreres per tal d'erosionar-les.

Amb l'informe de la policia a les mans, l'afectat es va tornar a dirigir a l'Ajuntament per reclamar que hi fes alguna cosa. També va portar el cas particularment als jutjats, tot reclamant danys. El passat mes de setembre, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va emetre un decret d'alcaldia per acabar amb l'ocupació, però el veí va ignorar-la. De fet, fins i tot va culpar el propietari denunciant d'haver descuidat la finca i ser el responsable de la caiguda de les pedreres. El passat mes de gener, d'altra banda, els bombers es van haver de mobilitzar per un incendi declarat en aquesta finca.

Ara, i malgrat les queixes del denunciant perquè l'Ajuntament ha trigat tant de temps a actuar, finalment el ple ha requerit acabar amb aquesta situació d'una vegada per totes.