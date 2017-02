Tots els instituts de Girona i Salt participen al projecte Arrelareu

Òmnium Gironès i el centre de formació teatral El Galliner, amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament i els ajuntaments de Girona i Salt, impulsen per segon any el projecte «Arrelarreu», on alumnes de secundària de diferents nacionalitats expliquen de manera teatralitzada contes a les biblioteques públiques dels dos municipis i als centres educatius.

Després de l'èxit de l'any passat, el projecte s'ha ampliat, ja que compta amb la participació de més de 120 alumnes d'onze instituts, els vuit que hi ha a Girona i els tres de Salt. Es tracta d'alumnes de centres amb aules d'acollida i que estiguin impulsant el programa de suport de servei comunitari i projectes d'impuls de lectura i escriptura.

L'objectiu de la iniciativa és promoure la cohesió social, la interculturalitat i l'ús social del català a través de millorar l'expressió oral i escrita i també l'autoestima reforçant les capacitats i la seguretat dels alumnes. L'«Arrelarreu» potencia l'accés al català com a llengua comuna dins un marc plurilingüe de respecte per totes les llengües d'origen, amb incidència especial en la pràctica de la llengua catalana com a pròpia del país d'acollida.