Girona farà recollida porta a porta de la brossa orgànica als locals del Barri Vell

L'Ajuntament de Girona implantarà properament una recollida porta a porta de la fracció orgànica per als bars i restaurants del Barri Vell i Mercadal. La recollida es farà a partir de dos quarts d'una de la matinada, i les deixalles s'hauran de dipositar en un cubell especial i identificatiu. També es començarà a fer recollida porta a porta del plàstic i el rebuig, en aquest cas amb bosses identificatives. L'objectiu del consistori és millorar els percentatges de reciclatge i evitar que els actuals contenidors, on fins ara s'han barrejat les deixalles dels veïns amb les dels establiments, no quedin saturats. Els propietaris dels establiments, però, ja han mostrat les seves reticències. En una reunió celebrada ahir al Teatre Municipal, van expressar dubtes sobre l'horari de recollida -tot indicant que hauran de tenir moltes hores les deixalles a dins l'establiment- i van recordar que alguns locals no estan preparats per a una recollida d'aquest tipus. El regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso, va explicar que l'objectiu és facilitar la recollida selectiva a tot el col·lectiu, i que no es poden traçar plans «a mida» per a cada cas en particular.

Ja fa temps que l'Ajuntament treballa per implantar el porta a porta als establiments del Barri Vell i el Mercadal. Després de diverses reunions i d'escoltar les peticions dels afectats, ahir va presentar la proposta definitiva. Cada establiment haurà de dipositar la seva brossa orgànica en un cubell (hi haurà tres models) i, després del servei de la nit, l'hauran de treure a fora al carrer. L'empresa de neteja els passarà a recollir a partir de la una de la matinada. Els cubells estaran identificats, de manera que el consistori podrà saber quina quantitat i tipologia de deixalles genera cada establiment.

Paral·lelament, també es farà recollida selectiva de l'envàs i el rebuig. En aquest cas, s'haurà de dipositar dins d'unes bosses especials també identificatives. Durant els primers tres mesos les proporcionarà gratuïtament l'Ajuntament, però a partir de llavors s'hauran de pagar. Mentrestant, es mantindrà la recollida que ja es fa porta a porta del cartró i se seguirà recollint el vidre tres cops per setmana.

L'objectiu del consistori, a banda d'incrementar les xifres de recollida selectiva, és millorar la imatge del Barri Vell i el Mercadal, de manera que es pugui reduir el nombre de contenidors i els que hi hagi estiguin menys plens.

La proposta, però, ha generat reticències entre els afectats. En la trobada d'ahir, alguns restauradors van demanar si seria possible recollir l'orgànica dues vegades (una a la tarda i l'altra a la nit), per evitar que les deixalles quedessin tantes hores dins de l'establiment. El consistori, però, va advertir que no era possible, i va explicar que s'havia fixat dos quarts d'una de la matinada com a hora de recollida perquè era la que s'havia comentat que anava millor en les anteriors reunions. Els restauradors també van alertar dels perills que els cubells es quedin a fora durant tota la nit i van assenyalar que alguns locals són massa petits per guardar tantes escombraries.