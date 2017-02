Recta final de la nova estació d'autobusos de Girona

Últims retocs a la futura estació d'autobusos de Girona. Ja pràcticament estan llestes totes les instal·lacions, sortides d'emergències, de fums i de ventilació i actualment ja només queden els detalls més tecnològics i elements de mobiliari. El secretari de Territori i Mobilitat, Ricard Font, va fer ahir una visita d'obres per comprovar l'estat de l'equipament i va sortir-ne molt satisfet: «mantenim el compromís d'acabar els treballs dins del termini marcat». Això suposa, tal com va recordar Font, que les tasques acabaran a finals de març o, a molt estirar, a principis del mes d'abril. A continuació, es lliurarà a l'Ajuntament.

La setmana vinent està previst col·locar els panells infomatius on s'indicarà l'arribada o sortida dels autobusos a cadascuna de les 27 andanes que composaran l'estació soterrada. També es col·locaran els bancs en els punts d'espera. Abans d'entregar l'estació a l'Ajuntament de Girona, es faran les darreres proves d'adequació, de seguretat i de càrrega, entre altres. «Durant la primavera lliurarem l'estació», va reiterar el secretari de Territori.

L'estació, que ha suposat una inversió de 7,8 milions, tindrà 24 andanes a la part principal, que tindrà, al mig, una sala d'espera climatitzada i envidriada. Hi haurà tres andanes més en un punt més endarrerit. La sala d'espera servirà per aquells qui, mentre no arriba un autobús, optin per fer temps més a refugi o amb una temperatura més controlada que a les andanes. El sostre de l'estació tindrà un disseny que la farà semblar industrial, amb les canonades dels diferents serveis a la vista.

Ricard Font va ressaltar que les 27 andanes suposen una xifra molt important i que dona molt de marge tenint en compte que actualment, a l'estació que hi ha a la plaça d'Espanya, davant de la Renfe, hi ha setze autobusos com a màxim al mateix temps, en hores punta. Tindrà una zona de lavabos i deu taquilles per a la venda de tiquets, una oficina d'informació i màquines autoexpenedores.



Soterrada i intermodal

El secretari de Territori va voler posar en valor altres detalls de la nova infraestructura. Per una banda, va recordar que, en estar soterrada, sota del parc Central, i no a l'aire lliure, provocarà pràcticament «contaminació acústica i ambiental zero». Aquest fet, però, xoca amb les protestes d'alguns veïns de la plaça d'Europa que reiteradament s'han queixat que la gran mobilitat d'autobusos en aquella zona –on hi haurà la rampa d'entrada i sortida i els semàfors per fer els girs pertinents– provocarà emissions perilloses per a la salut.

El representant de la Generalirat també va recordar que l'equipament serà d'«última generació» en el sentit que està ubicada al costat de l'estació del tren convencional i de l'estació de l'alta velocitat. A l'estació s'hi podrà accedir a través de les escales mecàniques que porten a l'estació del TAV. Aquesta intermodalitat no té precedents a Catalunya. Només la tindrà l'estació barcelonina de la Sagrera, un cop es posi en marxa.