Sarrià impulsa un nou punt d'informació sobre habitatge

Sarrià de Ter ha posat en marxa un nou punt d'informació en matèria d'habitatge, amb l'objectiu d'informar els ciutadans dels ajuts existents per al pagament del lloguer, per a la rehabilitació d'habitatges, del servei d'intermediació hipotecària o bé per incentivar una borsa de lloguer social al municipi.

Segons ha indicat la ràdio municipal, el punt d'informació està ubicat a les oficines municipals de l'edifici del Coro, a l'oficina situada a la planta baixa. Allà, els usuaris podran rebre atenció personal el segon i quart dijous de mes de 9:30h a 13:30h. També hi ha l'opció d'aconseguir informació cada dia, de vuit a tres, a les oficines del Consell Comarcal a Girona.

L'Oficina d'Habitatge té diferents programes per poder ajudar totes aquelles persones que es troben amb un problema d'habitatge o bé tenen un pis tancat que no s'atreveixen a llogar per temes de gestió. Per exemple, ajuden a gestionar les prestacions al pagament del lloguer, les ajudes d'especial urgència, té un programa de mediació, registre de sol·licitants i també compta amb l'oficina Ofideute.