Tornen a posar filferros entre els arbres a les Gavarres

Algunes persones que passejaven per les Gavarres, resseguint el camí dels Àngels, encara dins del terme municipal de Girona, han advertit que han tornat a aparèixer filferros lligats entre els arbres que són perillosos perquè pràcticament no es veuen fins que s'hi és a tocar i no hi ha res que els faci visibles ni que alerti de la seva presència. Novament s'ha avisat la Policia Municipal, que ja va actuar la primera vegada retirant el material. A banda dels filferros, també hi ha arbres creuats a terra com si fossin una tanca.