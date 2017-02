L'entitat ecologista Iaeden exigeix que s'aturi el pla de carreteres de la Diputació de Girona

L'entitat ecologista Iaeden exigeix a la Diputació de Girona que paralitzi els projectes de carreteres que està executant a la demarcació, perquè no tenen la cobertura legal necessària. La plataforma recorda que el pla de carreteres, sota el que s'empara la Diputació, "té caràcter provisional i està pendent d'aprovació definitiva", per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. La portaveu de La Iaeden, Barbara Schmidt, denuncia que la Generalitat permet que "tiri endavant" tot i ser conscient que no pot fer-ho. "Hi ha un informe del 2010 on diu que no està aprovat, per tant, ho estan fent sense cobertura legal i amb el vistiplau de la Generalitat", denuncia Schmidt. Per fer sentir el seu malestar aquest dissabte s'han concentrat davant l'edifici de la Diputació de Girona on han desplegat una pancarta simulant una carretera per reclamar que s'aturi el pla.

Una desena d'activistes de l'entitat ecologista Iaeden han fet una acció simbòlica aquest dissabte davant la Diputació de Girona, en contra dels diferents projectes de carreteres que aquest ens està executant tot i que "no són legals". La protesta ha consistit en desplegar una pancarta al terra en forma de carretera amb una senyal d''Stop' just davant la porta de l'edifici.

Iaeden assegura que el pla de carreteres, sota el que s'empara la Diputació, "no està aprovat definitivament" perquè no incorpora una valoració ambiental, un requisit necessari segons un informe que el 2010 va redactar el Departament de Territori i Sostenibilitat. La representant de la plataforma, Barbara Schmidt, exigeix que "s'aturin tots els projectes" ja que "no es poden tirar endavant sense cobertura legal".

Des de Iaeden recorden que les normatives vigents, tant a Europea, com a l'Estat obliguen que aquest pla es sotmeti al tràmit preceptiu d'avaluació de plans i programes. "Això no ha estat així, i per tant, no és legal", sentencia Schmidt. Amb tot, la portaveu deixa clar que tot i que pugui haver-hi l'estudi ambiental d'algunes vies concretes, això "no eximeix de la necessitat de fer una valoració global".

En aquest sentit, la plataforma considera que les avaluacions ambientals que es fan en algunes carreteres durant el seu projecte per part de la Diputació, no permeten orientar decisions de caràcter estratègic.

Per tot plegat des de la Iaeden demanen que s'aturin tots els projectes fins que la Diputació de Girona no hagi fet una valoració que permeti aprovar el pla. Schmidt lamenta que, tot i que van alertar a la Generalitat d'aquesta situació fa més de dos mesos, encara no han rebut resposta per part de l'administració. "Vam demanar que calia estudiar els impactes dels projectes i que, fins aleshores, paressin els que estaven en marxa, però a dia d'avui, no ens han dit res", ha reblat.

Connivència amb la Generalitat

Schmidt també ha estat crítica amb la Generalitat a qui acusa d'actuar en connivència amb la Diputació "tot i que saben que ho fan malament". La portaveu recorda que va ser la pròpia administració qui va emetre l'informe que paralitza el pla de carreteres. "La Diputació està actuant il·legalment amb el vistiplau de la Generalitat", lamenta Schmidt.

La portaveu ha reclamat que el Govern "no faci els ulls grossos" perquè són moltes les vies afectades. "La majoria de carreteres secundàries depenen de la Diputació de Girona. Només demanem al Govern que faci complir la llei", ha reblat.

Iaeden ha posat tres exemples de vies que estan sota aquesta problemàtica i que porten denunciant des del 2011; La GIV-6102 a

Palau-Saverdera, la GIV-6103 a Castelló d'Empúries i el projecte que ja s'ha començat a executar entre Empuriabrava i els Aiguamolls de l'Empordà.

Tracte diferenciat

Durant l'acte, Iaeden també ha aprofitat per reclamar un "tracte diferenciat" per cada via en funció del seu valor paisatgístic. "Aquestes carreteres no poden tenir el mateix tracte que d'altres que estan en zones més urbanes o desenvolupades", ha comentat.

En aquest sentit, Schmidt ha anunciat que estan preparant un inventari sobre les carreteres de les comarques de Girona amb un valor paisatgístic alt per tal que es tingui en compte a l'hora de fer-hi actuacions.