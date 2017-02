Petits amb el cor gran

Tres cosins de l'escola Maristes de Girona han impulsat una campanya per recollir taps de plàstic entre la comunitat educativa per al projecte Duchenne de l'hospital de Sant Joan de Déu. Dos bessons de Girona, en Marc i Gerard, pateixen la distròfia muscular de Duchenne.

Els tres cosins que han implicat tot el centre en la recollida de taps per ajudar els dos bessons gironins i a tots els nens que pateixen aquesta malaltia són l'Arnau, l'Eloi i l'Elna Cicujano (que fan tercer, quart i P-5). Al llarg del desembre i a principis de gener, van fer cartells i van anar d'aula en aula del centre gironí per explicar i motivar els seus companys a recollir taps de plàstic perquè podia servir per ajudar altres nens que estan malalts. Van decidir que lliurarien els taps que s'anessin recollint als contenidors que serveixen per recaptar fons per la investigació de la Distròfia Muscular de Duchenne.



Debilitament dels músculs

Es tracta d'una malaltia rara neurodegenerativa, que s'inicia ja en la infància i comporta un progressiu debilitament ràpid de tots els músculs, inclosos els pulmons i el cor. En l'adolescència ja no tenen forces a les cames ni als braços, i dificultats per respirar. Dos germans bessons de Girona la pateixen. A la ciutat hi ha diversos contenidors destinats exclusivament a aquesta causa. Hi ha contenidors a Fontajau i també a Sant Narcís, el barri on viuen els nens afectats per la distròfia muscular de Duchenne.

Als Maristes s'hi porten a terme diversos projectes solidaris. Però faltava un dels que en els darrers temps ha estat molt popular perquè és molt senzill: un cop s'acaba el contingut d'una ampolla o un envàs, es llança al recipient groc però es guarda el tap. així ho van anar exclivant els tres cosins. La rebuda entre els alumnes va ser apoteòsica. Es van posar diversos punts de recollida de taps perquè cada dia hi ha alumnes que porten taps de casa seva. De fet, tots els nens han anat explicant als seus pares i familiars per quin motiu volen els taps i la bola s'ha anat fent grossa.

Tot ha nascut dels alumnes, el centre ha vist amb molt bons ulls la iniciativa però ha deixat en els tres cosins i en els estudiants tot el tema comunicatiu, fins al punt que ni tant sols s'ha enviat una carta als pares per explicar-los la iniciativa, perquè no ha calgut vistes les ganes dels cosins en què la campanya fos un èxit. Els alumnes que s'ho prenen amb més entusiasme són els més petits

«Al centre ara hem incorporat un nou contenidor de reciclatge a banda dels habituals. El de la recollida de taps de plàstic», apunten des del centre.

L'entusiasme dels impulsors de la campanya perquè cap tap es perdi pel camí ha fet que hagin anat també a la cuina de l'escola per explicar la iniciativa. Allà, com també al bar, s'hi ha posat un punt de recollida de taps. Són professors, pares o monitors els qui porten, amb cotxe, tots els taps recollits als contenidors que hi ha a Girona per al projecte Duchenne. «Hi ha nens que arriben de casa amb garrafes plenes de taps a dins», exposen des del centre gironí.

Des de fa anys, Girona ha viscut amb especial sensibilitat aquesta malaltia.El ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat moció de suport a l'associació Duchenne sobre la distròfia muscular a finals de l'any 2013. També es van engegar diferents iniciatives al barri de Sant Narcís, com una desfilada canina solidària. A més, es van fer xerrades, recollides de diners, una de les quals a la cantada d'ahavaneres de les Fires i un concert a l'Auditori, entre d'altres.