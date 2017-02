Veïns de les Pedreres recullen firmes a Torre Gironella en suport del pla de reallotjament

Una quinzena de veïns de les Pedreres de Girona han recorregut els carrers del barri del costat, el de Torre Gironella, per recollir firmes en suport al pla per reallotjar-los que l'Ajuntament de Girona va aprovar en el plenari celebrat el dilluns 13 de febrer. Aquest pla, que entre d'altres mesures preveu la construcció d'un màxim de trenta cases per als actuals residents de les Pedreres a l'entrada de Torre Gironella, va rebre crítiques per part d'alguns veïns d'aquest barri contraris al reallotjament es fes en aquesta zona.

Tot i això, un dels representants dels veïns de les Pedreres Juan Amador explica que està «convençut» que el 90% del barri de Torre Gironella els dona suport. «La majoria hi està a favor, perquè hem estat veïns tota la vida», ha ressaltat.

Després del tens ple de dilluns on es va aprovar el pla social pels veïns de les Pedreres, que va rebre la crítica dels residents de Torre Gironella, aquest dissabte han estat els propis ciutadans qui han pres la iniciativa per acostar postures. Equipats amb papers i bolígrafs s'han passejat pels carrers del barri que ha de rebre a part de les famílies que viuen actualment a les Pedreres, i han recollit firmes en favor d'aquesta decisió. Una decisió presa per l'Ajuntament de Girona i pactada amb els mateixos habitants de les Pedreres, que a canvi, hauran d'abandonar les seves cases.

Un dels portaveus dels veïns reallotjats Juan Amador explica que «es coneixen bé» amb els residents de Torre Gironella i que algunes de les coses que es van dir en el ple (en relació a opinions de caire racista) només les pensen «una minoria». Amador assegura que bona part dels que viuen a Torre Gironella "no els sembla malament que els reubiquin en aquesta zona».

El portaveu ha explicat que la seva «única voluntat» és poder gaudir de les cases de manera legal i amb els papers en regla «com qualsevol altre veí de Girona». Amador ha reivindicat la relació de veïns «de tota la vida» que tenen amb els residents de Torre Gironella. «Ells ens criden pel nostre nom, i nosaltres a ells també, és una relació normal. Estarem més a prop uns dels altres, res més», ha sentenciat.



Reacció al text dels veïns de Torre Gironella



L'acció d'aquest dissabte respon al text que l'Associació de Veïns de Torre Gironella va portar al ple de dilluns i on la seva portaveu, Jana Kunecova, va deixar clar que s'oposaven a què els reallotjaments de les Pedreres es facin al seu barri. En el text s'assegurava que Torre Gironella és un barri de cases apinyades, «amb carrers estrets», que no té equipaments i que no pot sumar 150 persones més (que són les que es calcula que vindrien de les Pedreres).

A més, el text també subratllava que «l'estil de vida» dels veïns de les Pedreres, «amb celebracions fins a altes hores de la matinada en dies laborables» pot suposar «problemes de convivència». Per això, el manifest reclama a l'Ajuntament que els reallotjaments no es facin a Torre Gironella i que, al lloc on s'hi volen aixecar els habitatges, s'hi construeixi «un equipament per al barri».

Unes línies que, en canvi, contrasten amb les opinions de diversos veïns de Torre Gironella i signants en favor del pla com la Luisa Pacheco que assegura que «no li fa res» que els reubiquin en aquesta zona perquè, tot i que «tenen una forma de vida diferent a la seva» l'han respectat i «mai» ha tingut cap problema amb ells.



Tres opcions més



La possibilitat d'anar a viure en aquestes cases és una de les quatre opcions que l'Ajuntament va incloure en el pla social. De fet, els veïns de les Pedreres nascuts abans del 1965 podran quedar-se a la seva casa actual fins que morin. Els altres, a banda d'anar a viure al barri del costat, i que ha aixecat la polèmica, podran optar per anar a qualsevol altre pis que tingui el consistori en altres punts de la ciutat i pagant un lloguer social, a més de rebre una indemnització per la seva actual casa.

També hi ha l'opció de rebre la indemnització i marxar fora de Girona, una opció minoritària entre els veïns afectats.