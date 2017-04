El ple de Girona aprova una moció de Ciutadans sobre mobilitat combinada

El ple de dilluns a l'Ajuntament de Girona va aprovar una moció de Ciutadans a favor de la mobilitat combinada. Tots els grups hi van votar a favor excepte la CUP, que es va abstenir i va recordar que aquest tipus de propostes s'han de formular a la Taula de Mobilitat, que és on es debaten aquestes qüestions en presència de les entitats.



El text de la moció de Ciutadans demana una aposta clara pel transport públic. «La pedra angular de tota política de mobilitat és disposar d'un sistema de transport públic eficient, el qual té la responsabilitat de cobrir la majoria dels trajectes motoritzats», va assenyalar el regidor Manuel Vázquez. En aquest sentit, va indicar que amb la mobilitat combinada es busca «dinamitzar la ciutat, un major ús del transport públic i més estalvi en temps i diners». En aquest sentit, va recordar que hi ha exemples d'aquest sistema de transport a ciutats com Barcelona mateix, «on metro, bus i tramvia comparteixen tarifa i títols de transport».



El regidor de Ciutadans va considerar, doncs, que la mobilitat combinada ha de ser una de les claus de la mobilitat a Girona.