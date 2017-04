L'empresa dels aparcaments en fallida ha tingut molts canvis d'accionistes

La societat que gestiona els dos aparcaments soterrats en fallida, Aparcaments de Girona 2003 SL, acumula molts canvis en l'accionaritat des de pràcticament la seva creació, segons queda acredit en un informe de l'administrador concursal. L'empresa és la concessionària dels estacionaments del carrer Emili Grahit i de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana, a la zona Güell. Dijous vinent se celebrarà la junta de creditors.

Entre els socis de la societat hi ha l'empresa MT Tahat, que té el 10% de les participacions i on Josep Pujol Ferrusola és l'administrador únic. Un exadministrador va ser Jaume Ferrer Graupera, vicepresident del Barça en l'època de Joan Laporta. La gestoria gironina Ribas-Àlvarez té un 40% d'accions entre dues empreses Valina SL i Hortes Mercadal, segons consta a l'informe de l'administrador concursal.

La societat en fallida es va constituir el 2 d'abril de 2003. El 2 desembre del 2005 van començar els canvis, amb una ampliació de capital, amb 46.580 noves participacions, passant de les 1.500 inicials a les 48.080. Quasi totes les va assumir la societat mercantil Parking Marquina GIC SA, de la família Roche i de Joan Paredes Garriga.

Vendes d'accions

Tretze dies més tard aquesta es va vendre 33.656 participacions. Van ser 4.808 accions a MT Tahat SL, de Josep Pujol Ferrusola, per 480.800 euros. També 12.020 participacions a la societat Valina SL, que té a Josep Àlvarez Rubirola com a administrador; 4.808 a Distribuciones Reydes SL amb Alberto Descayre com un dels apoderats; i blocs d'accions a particulars com Maria Helena Puigdevall, Anna Maria Serrat Guerra i Anton Sunyer Serrat, Totes aquestes empreses encara són accionistes d'Aparcaments de Girona 2003 SL. MT Tahat té el 10%; Valina el 25%, Reydes el 10%; i cada particular un 1,666%.

El 10 de novembre del 2006, es van vendre 12.020 accions, per 1.202.000 euros a la societat Triprara SL, que té a Mariano Judez com a administrador. Judez va ser detingut dins el cas del 3%. Posteriorment es revendrien el 13 de maig del 2010 a Freelance Staff SL que les acabaria venent totes per un euro a la societat Mar d'en Manassa SL, el 21 de novembre de l'any 2014, i que encara té el 30% d'accions. Mar d'En Manassa és una societat unipersonal de Román Gómez Ponti, que és el director de l'assessoria jurídica del Barça.

GERBA 97 SL, que el 15 de desembre del 2005 havia comprat 9.616 participacions va fer, dos anys més tard, dues vendes a la societat Hortes Mercadal SL. En una van ser 7.212 participacions per 873.266 euros i en l'altra, 2.404 accions per 291.089 euros. Hortes Mercadal encara té el 15% accions. El president és Josep Àlvarez Rubirola. El 18 de juny del 2006, l'empresa en fallida va nomenar el nou administrador únic, Josep Àlvarez Rubirola. Després d'un canvi de domicili social, al carrer Sèquia, el càrrec va traspassar-se a Eva Àlvarez Arnau el 24 de gener de 2003.

El 25 de juliol del 2007, Alfa 2001 SL comprava 2.404 participacions a Parking Markina GIC SA i es quedava amb el 5% de les accions actuals de l'empresa en fallida. L'administrador única d'Alfa 2001 és Noemí Calzada Satorre.

Les causes

L'informe de l'administrador concursal detalla les causes de l'estat d'insolvència en què es troba la societat. Per una banda hi ha el sobrecost en la construcció de les places d'aparcament sobre els costos previstos en el plec de clàusules econòmiques de la concessió administrativa. També hi ha l'augment del número de places d'aparcament que s'ofereixen a Girona. Moltes estan a prop dels dos estacionaments afectats i són gratuïtes i a un preu molt reduït per als veïns, com ara les àrees verdes. Altres causes esmentades són la no reducció de l'endeutament bancari i la reducció de la xifra de negoci. Així, mentre l'any 2009 va ser de 784.599 euros, va anar caient any rera any fins a l'actualitat. El 2011 van ser 603.942 euros i el 2015 van quedar-se en 312.364 euros.

Actualment, l'empresa té concedits dos préstecs amb garantia hipotecària amb Bankia per 9 milions d'euros. El 22 de març del 2012 es va produir una novació d'aquests, per conèixer la carència de dos anys sobre el capital. La massa activa és d'11.286.145 euros i la passiva és de 8.432.893 euros.

La proposta

Segons l'informe de l'administrador concursal, caldria una implicació directa de l'Ajuntament de Girona per modificar alguns termes de la relació concessional, de manera que es permeti la venda o realització individual de part de les places d'aparcament. Això implicaria el dret d'ús durant tot el període concessional, com ja s'ha fet amb altres infraestructures concessionals a Girona. La proposta seria fer possible la venda unitària de 200 places de l'aparcament d'Emili Grahit i 88 de l'aparcament al sector del Güell-Devesa.

Recentment, l'Ajuntament ha liquidat el contracte de l'empresa dels aparcaments amb l'objectiu de tornar-los a treure a concessió. Pocs dies abans, Diari de Girona revelava que un informe del secretari municipal veia nul·les les concessions perquè l'adjudicatària havia incomplert diversos pagaments inclosos en el contracte.