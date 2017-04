Alcalà recorda que legalment no es pot obligar les bicicletes a tenir assegurança

L'Ajuntament de Girona descarta, almenys de moment, obligar les bicicletes a tenir assegurança, com han reclamat en les últimes setmanes la Federació d'Associacions de Veïns, el defensor de la Ciutadania, Ramon Llorente, la Taula d'Enginyeria i, més recentment, també l'associació de veïns del Barri Vell. La mesura, en canvi, ha estat rebutjada per entitats com Mou-te en bici o partits com la CUP, que consideren que en desincentivaria l'ús. A preguntes del regidor de la CUP Lluc Salellas, en el darrer ple, el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, va recordar que «legalment no existeix una obligació» de tenir assegurança, tot i que hi ha alternatives, per exemple, a través de la quota de l'associació Mou-te en bici. I en aquest sentit, va dir que l'Ajuntament no té previst anar «gaire més enllà del que obliga la normativa».



Alcalà tampoc preveu, ara mateix, la possibilitat d'obligar les bicicletes a matricular-se, tal com també havien suggerit diverses entitats. En aquest sentit, el responsable de Mobilitat va recordar que ja existeix un registre voluntari de bicis, compartit amb els ajuntaments de Banyoles, Salt i Sarrià, que serveix per poder identificar més ràpidament les bicicletes registrades en cas de robatori.



Totes aquestes qüestions es van posar sobre la taula en la darrera Taula de Mobilitat, i han obert un debat a la ciutat de Girona en les últimes setmanes. Des de la CUP acusen l'equip de govern de seguir una estratègia per «criminalitzar» l'ús de la bicicleta a la ciutat, però altres entitats veuen que mesures com l'assegurança obligatòria o la matriculació són necessàries per poder garantir una bona convivència entre vianants i ciclistes. Els darrers a assenyalar la necessitat d'un registre obligatori han estat l'associació de veïns del Barri Vell, ja que, segons diuen, a les seves assemblees hi solen anar persones que es queixen que han patit algun accident amb alguna bicicleta.