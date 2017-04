Continuen les filtracions a l'aparcament de la plaça Pallach

Les filtracions d'aigua a l'aparcament subterrani de la plaça Josep Pallach de Girona encara no s'han resolt. Segons va explicar en el darrer ple el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, a preguntes de Lluc Salellas (CUP), l'Ajuntament té detectades filtracions al badalot, en una zona exterior a la plaça, i també goteres a causa de les obres de reforma que s'han executat a la plaça. Per això, l'empresa que està fent els treballs ha encarregat un informe per comprovar fins a quin punt aquests estan provocant filtracions i poder determinar quina responsabilitat hi tenen. Les obres han acabat exasperant els veïns. En una reunió amb l'Ajuntament celebrada el febrer, els residents es van queixar que el consistori no hagués estat prou a sobre d'unes obres que havien d'haver acabat a l'octubre.