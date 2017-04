Religió Celebració de la Pasqua Jove a Salt

La parròquia de Sant Jaume de Salt va acollir ahir a la tarda i al vespre la celebració de la Pasqua Jove. A les nou del vespre es va organitzar un sopar a la Coma-Cros. Posteriorment, hi va haver la Vetlla Pasqual, presidida pel bisbe Francesc. Finalment hi va haver una xocolatada solidària. Tot plegat, sota el lema «FEs, Jesús, que jo et conegui». El Tridu Pasqual havia començat dijous i va acabar ahir a Sant Aniol de Finestres.