Girona penja dissabte el Tarlà per celebrar les Festes de Primavera

Girona penjarà aquest dissabte el Tarlà al carrer Argenteria, en un acte tradicional i cada com amb més públic, que serveix per iniciar les festes de Primavera al Barri Vell i en epecial, a la Rambla i a l'Argenteria. Les activitats començaran a les dotze del migdia amb una cercavila amb la Fal·lera Gironina, a partir de les dotze del migdia, des dels Jardins de la Infància. Un cop arribin al carrer de l'Argenteria, el pregoner, que encara es manté en secret, farà un petit discurs i farà girar aquest personatge que penja en una barra que connecta dos balcons del carrer. Aquest mateix dissabte hi haurà altres activitats, com ara cavallets ecològics i un vaixell pirata, unes atraccions que funcionen amb energia de propusió humana.

Al llarg de la tarda, hi haurà una cercavila a càrrec de la Mula Baba i la seva convidada Ase de Bessan amb la Girona Marxing Band. Començarà a les quatre de la tarda, hi haurà una plantada de mullasse a la Rambla Llibertat. A les cinc de la tarda hi haurà una representació de titelles des del teatre de la Mula Baba, que obrirà la seva panxa. Mitja hora més tard hi haurà l'esmentada cercavila, que una hora després acabarà a la plaça dels jurats del Barri Vell. En dies posteriors hi haurà altres activitats de les Festes de Primavera, com espectacles de carrer, circ, música, dansa i la botiga al carrer, entre altres.