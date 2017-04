Apareixen crancs americans morts a la séquia Monar, a Girona

Desenes de crancs americans morts van aparèixer ahir flotant a la séquia Monar, a l'alçada de les hortes de Santa Eugènia, a Girona, segons van denunciar alguns veïns. Aquests es van mostrar preocupats perquè l'aigua que baixa per la séquia és la que es fa servir per regar les hortes, i van témer que pogués estar contaminada. Per això, van posar-se en contacte amb l'Ajuntament per poder-ho solucionar al més aviat possible.