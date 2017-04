Deu empreses opten a fer la pista coberta de l´escola Cassià Costal

Deu empreses han presentat una oferta per a la construcció de la pista coberta de l'escola Cassià Costal de Girona. Una onzena opció ha quedat descartada perquè no ha presentat tota la documentació requerida dins el termini establert. Aquest és el tercer cop que l'Ajuntament licita els treballs per construir la pista coberta després que en dos concursos anteriors l'empresa que havia d'executar els treballs es va acabar fent enrere. Ara l'Ajuntament ha redactat el projecte bàsic i l'executiu per tenir el cost real de l'obra. Això ha permès saber el cost real de l'obra, segons va apuntar en el seu moment el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Joan Alcalà, i una empresa interessada ja no podrà fer una oferta excessivament baixa. Ara la mesa de contractació estudiarà les ofertes per adjudicar els treballs.

El preu de sortida del concurs és de 984.225,84 euros amb IVA inclòs. En els altres dos concursos públics, el preu de sortida havia estat bastant menor. El primer cop el pressupost de sortida del concurs era de 419.741 euros i el segon va ser de 590.076 euros. El primer cop es va adjudicar a Insyte Instalaciones per 328.948 euros. Després que renunciés es va adjudicar a 470.851 euros, a Cobra Instalaciones y Servicios IVA inclòs. També va renunciar, davant la indignació municipal. Les dues societats que havien guanyat i van abandonar els treballs adjudicats són de Madrid.



Vorera més ampla

Alcalà està convençut que el tercer concurs serà el bo i que finalment podran començar les obres. Els treballs per fer la pista coberta es van anunciar a principis de l'any 2014, juntament amb dues altres escoles, Pla de Girona i Migdia. Totes dues tenen ja les instal·lacions des de fa diversos anys. No obstant això, la del Cassià Costal va topar amb les esmentatdes renúncies. Inicialment, s'havia apuntat que podria estar en funcionament ja al novembre del 2014. Les obres d'aquest equipament se situaran entre els dos edificis permetran eixamplar la vorera de la carretera Barcelona substancialment. Ara precisament s'estreny en aquell punt.

A la llarga, la pista coberta que acabarà resultant un pavelló de barri. De fet, ara només s'ha licitat la primera fase. El projecte ja ho deixa tot preparat per tal que en un futur s'hi puguin fer els tancaments laterals, vestuaris i fins i tot unes grades.



Un futur poliesportiu

El futur pavelló, a més, tindrà poc impacte visual ja que el pati queda rebaixat respecte de la carretera Barcelona. Al pavelló s'hi podrà jugar a futbito, handbol, voleibol, entre altres esports i inclourà de tres pistes de bàsquet de diferents dimensions. Serà però més endavant i tindrà una funcionalitat similar a la d'altres pavellons de la ciutat, co0m el de Montfalgars que,a més de ser utilitzat pels escolars, també és usat per diferents clubs i pot ser utilitzat per entitats dels barris propers.