La joieria Pere Quera acull una mostra sobre el nou rellotge connectat i modular de TAG Heuer

La joieira gironina Pere Quera mostra en una exposició el nou model connectat i modular de TAG Heuer, anomenat Connected Modular 45. Com a prescriptor de la marca, Pere Quera ha volgut donar suport a aquesta aposta amb una exposició de dos mesos que explica i mostra els avanços d'aquest nou model, que demostra com la rellotgeria tradicional de luxe suïssa ha fet un pas cap al futur.



Per tal de desenvolupar aquest rellotge, TAG Heuer ha seguit amb l'aliança amb dues de les grans companyies tecnològiques del món, Google i Intel. Tot i això, el nou Modular 45 ha estat dissenyat, desenvolupat i muntat a Girona, com la resta de rellotges de la marca.



Segons explica la joieria gironina, el concepte de modularitat d'aquest nou rellotge s'aplica a gairebé totes les parts del rellotge, com les nanses, la corretja o la sevilla. Es tracta, doncs, d'un rellotge de luxe que es pot personalitzar en funció de l'estat d'ànim. Per a construir-lo, només s'han utilitzat materials de qualitat, com ara el titani, la ceràmica o l'or rosa, i s'ha posat una especial atenció als detalls.



Amb un original concepte, nou en el sector dels rellotges connectats, el mòdul connectat pot intercanviar-se amb un mòdul mecànic d'alta rellotgeria, amb tres agulles o amb un cronògraf amb tourbillon certificat pel COSCE.



EL TAG Heuer Modular 45 és hermètic fins a 50 metres, compta amb GPS, un sensor NFC per realitzar pagaments, una pantalla AMOLED d'alta definició i una àmplia selecció d'esferes TAG Heuer que es poden personalitzar sense restriccions.



D'altra banda, Android Wear 2.0 de Google i la nova aplicació Companion de TAG Heuer milloren l'experiència de programari i el mantenen connectat amb les persones i la informació que més li importen.



L'exposició del nou TAG Heuer Connected Modular 45 es pot veure a a la botiga Pere Quera del carrer de l'Argenteria de Girona fins al proper 30 de maig.