L'Ajuntament posa en marxa l'abonament per a un dia de la Girocleta

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa l'abonament per a un dia del servei de Girocleta. El nou servei està pensat sobretot per als visitants, que podran utilitzar el parc de bicicletes públic durant 24 o 48 hores sense necessitat de fer-se l'abonament anual. El cost serà de dos euros per dia. Com a garantia per al servei, hi haurà una fiança de 150 euros per bicicleta i reserva.

El sistema de reserves es farà a través del web www.girocleta.cat i possibilitarà tenir una bicicleta de manera automàtica, tot i que també es podrà fer amb una antelació màxima de 30 dies. La persona interessada s'haurà d'inscriure al web i llavors se li enviarà un codi per correu electrònic. A través dels punts informatius de les estacions de Girocleta, caldrà introduir el codi i escollir la bicicleta que es vol fer servir.



Les condicions

Durant les 24 o 48 hores de la reserva, es podran realitzar diversos desplaçaments entre les estacions, amb un temps màxim de desplaçament entre estacions d´una hora, ja que està pensada exclusivament per moure´s dins de la ciutat. A partir de l´hora, hi haurà un recàrrec de 0,50 euros per cada 30 minuts.

«A través d´un sistema simple, senzill i operatiu, podem donar resposta des d´avui a una demanda feta tant per part dels visitants i dels turistes de la ciutat com per aquells ciutadans que necessitat utilitzar el servei de forma puntual o que el volen provar abans de fer-se l´abonament anual. L´objectiu principal d´aquest nou sistema d´abonaments és que la gent es pugui moure pels diferents punts de la ciutat amb estacions de Girocleta d´una forma fàcil, alhora que promovem la mobilitat urbana sostenible», ha explicat el tinent d´alcaldia i regidor d´Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, que ha afegit que el procés per arribar a crear aquest sistema ha estat «laboriós» i que es posa en marxa després d´un període de proves amb resultats satisfactoris.