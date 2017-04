«Som RefuGi» recapta 5.000 € per finançar projectes de suport a persones refugiades

La jornada «Som RefuGi», organitzada a principis d'aquest mes a Girona en solidaritat amb les persones en cerca de refugi, ha aconseguit uns beneficis de 5.000 euros. La iniciativa va ser promoguda per diverses entitats gironines i va comptar amb activitats a la plaça Constitució. Com s'havia anunciat, els diners es destinaran a finançar tres projectes vinculats al suport a persones refugiades i migrants, i a la plataforma Girona Acull.



Els projectes, que rebran 1.600 euros cadascun, són Open Cultural Center, una entitat catalana que desenvolupa projectes educatius i culturals per a infants i joves en els camps de refugiats militaritzats a Grècia; Harraga, una associació que dona suport a menors no acompanyats que han creuat la frontera del Marroc i s'estan als carrers de Melilla; i el manteniment d'un consultori mèdic a Farsia, al Sàhara.



Els organitzadors han fet públic el seu agraïment als centenars de persones que van participar en les activitats, i aquelles persones a títol individual, grups, proveïdors, entitats i altres agents que amb la seva col·laboració van fer possible l'organització i l'èxit de la jornada.



Les entitats promotores de la jornada van ser l'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí, l'Associació Cultural Apaga la Tele, l'Associació Cultural Burg de Sant Pere de Galligants, el Casal independentista El Forn, la Coordinadora d'ONG Solidàries, la Plataforma Girona Acull, i entitats col·laboradores com Open Cultural Center i Servei Civil Internacional.