Més crespons negres al parc Central

Nova penjada de crespons negres a les tanques que envolten el parc Central de Girona en protesta per les obres eternes del TAV, com cada dia 18 del mes, dia en què van començar els treballs (18 agost del 2008). En aquesta ocasió no hi havia cap entitat convidada però hi van ser presents alguns veïns de Sant Narcís, Santa Eugènia, de la Federació d'Assocacions de Veïns i representants polítics d'ERC, la CUP i el PSC, entre d'altres.