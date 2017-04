La convivència amb els vehicles, principal preocupació dels ciclistes

La Pedalada de Reis d´aquest any, que es va celebrar el passat mes de gener.

La Pedalada de Reis d´aquest any, que es va celebrar el passat mes de gener. marc martí

La convivència amb els vehicles a motor és la principal preocupació dels ciclistes gironins, segons una enquesta feta per Mou-te en Bici als socis de l'entitat. Aquesta qüestió preocupa al 72,9% dels enquestats, mentre que en segon lloc es troba la convivència amb els vianants (62,5%) i, a continuació, la qualitat de la xarxa de carrils bici (54,2%). Els altres problemes que preocupen als membres de l'entitat són els robatoris (25%), els aparcaments (20,8%) i la senyalització (16,7%).

Pel que fa a l'activitat que realitza l'entitat, els seus membres valoren sobretot els contactes amb les administracions, ajuntaments i partits polítics (un 75% és el que valoren més positivament). En aquest sentit, l'entitat ha format part, en els darrers anys, d'alguns dels principals debats sobre mobilitat que s'han produït a la ciutat i participant en la taula municipal de Mobilitat. Per exemple, fa pocs dies l'entitat es va oposar públicament a la possibilitat d'obligar a matricular les bicicletes, opció defensada, entre altres, per la Federació d'Associacions de Veïns de Girona o el defensor de la Ciutadania, Ramon Llorente.

A continuació, el més valorat són els serveis als socis (62,5%), que inclouen, entre d'altres, venda de material o un registre de bicicletes per tal que, en cas de robatori, sigui més fàcil d'identificar. Tot seguit venen les activitats lúdiques, com per exemple la tradicional Pedalada de Reis (45,8%), la presència social (39,6%), la formació i assessorament tècnic (30,6%) i les activitats culturals (27,1%) que s'organitzen.



Bona valoració de l'entitat

L'enquesta s'ha fet telemàticament i l'han respost uns 50 socis. Segons els resulats difosos per l'entitat, els socis evaluen molt positivament el seu funcionament general, amb una nota de 4,35 sobre 5. A més, gairebé tots (un 95,8%) asseguren que recomanarien als seus coneguts que se'n fes soci.