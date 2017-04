El fort vent fa caure arbres a Girona i Salt

Actuació dels Bombers al carrer Fluvià de Girona per retirar un arbre caigut a sobre d´un cotxe.

El fort vent que va bufar ahir, sobretot al matí, va fer caure diversos arbres en diversos punts de Girona i de Salt. Els Bombers van haver de fer almenys tres sortides des de la matinada per retirar els diversos exemplars caiguts a la via pública i que podien constituir un obstacle per a la normal circulació.



El primer dels fets es va desencadenar al carrer de les Agudes, a la zona del barri de Santa Eugènia, cap a un quart de dues de la matinada. El segon dels casos es va produir al voltant d'un quart de dotze del migdia al carrer Fluvià, al barri de Sant Pau de Girona. En aquest cas l'arbre va caure al damunt d'un cotxe que es trobava estacionat al carrer.



La tercera actuació dels Bombers pel vent es va produir a Salt. Va ser cap a tres quarts de dues del migdia, concretament a la zona del grup Sant Jaume, un conjunt d'edificis al centre de la vila, situats davant de l'ajuntament.