Girona ofereix 3.300 places en els 48 casals d'estiu que es faran a la ciutat

L'Ajuntament de Girona oferirà més de 3.300 places en els 48 casals d'estiu programats per aquest any. Les activitats es gestionen en col·laboració amb una vintena d'entitats i associaicons de la ciutat, com ara centres d'esplai, entitats culturals, clubs esportius, associacions de pares i mares, parròquies i agrupaments escoltes, entre altres. Per tal de poder formar part d'aquest programa municipal, les activitats organitzades per les associacions han de complir amb els criteris d'accessibilitat i qualitat que marca l'Ajuntament.

Com l'any passat, el programa municipal de casals d'estiu incorpora un sistema de pagament en funció del tram de renda familiar, que aplica el mateix barem que a les escoles bressol. La regidora de Joventut, Elisabeth Riera, ha destacat que «l'oferta d'activitats que fa l'Ajuntament de Girona és molt diversa, amb activitats de tot tipus perquè els infants i joves hi trobin la que els resulti més interessant».

Les inscripcions a aquestes activitats es poden fer a través de l'Ajuntament. El període de preinscripcions, que es va obrir ahir, acabarà el dia 1 de maig. Un cop finalitzat aquest termini, es farà un sorteig en aquelles activitats on el nombre de preinscripcions superi les places que hi ha disponibles.