Girona sancionarà l'empresa que s'ocupa de les fonts del parc Central i el parc del Migdia

L'Ajuntament de Girona ha iniciat els tràmits per sancionar l'empresa que s'encarrega del manteniment de les fonts ornamentals del parc Central i del Migdia després d'haver detectat que el manteniment no és el correcte, ja que tenen una bomba espatllada i això fa que l'aigua surti verda degut a l'acumulació d'algues.

L'Ajuntament de Girona va adjudicar el passat mes de gener la gestió d'aquestes fonts a l'empresa Socamex SAU per un total de 35.279 euros anuals. El contracte incloïa el manteniment i reparació de la font ornamental del parc Central i l'estany del parc del Migdia. El servei ha d'incloure un tractament de prevenció de la legionel·la i la desinfecció de les fonts, així com reparar els elements defectuosos o avariats que hi pogués haver en els dos espais. Finalment, també n'ha de fer un manteniment preventiu, que hauria d'incloure la revisió de motors, la verificació del consum dels mateixos, comprovació dels nivells d'aïllament i verificació de les terres, a banda de neteja i retirada dels sòlids flotants.

Però el regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso, ha explicat que, a través de les inspeccions que l'Ajuntament fa periòdicament, ha detectat que l'aigua és de color verdós degut a l'acumulació d'algues. Segons Berloso, això vol dir que el manteniment que es fa no és el correcte, ja que el consistori ha detectat que l'empresa no ha canviat una bomba que estava espatllada i que impedeix fer bé les filtracions, de manera que per això l'aigua queda amb aquest to verdós. Per tant, a parer de l'Ajuntament, no reuneix les condicions visuals necessàries.

Segons Berloso, el primer requeriment que s'ha fet a l'empresa és perquè l'aigua no és l'adequada, i ben aviat se'ls n'enviarà un altre perquè no tenen la bomba arreglada. De moment, la primera sanció és de 150 euros, però anirà augmentant si no s'arregla la situació. Berloso adverteix que, fins i tot, l'Ajuntament està disposat a retirar-los la concessió si no compleixen amb els requeriments municipals.