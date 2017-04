Madrenas: «Seria inacceptable que una capital com Girona no tingués ni un hospital públic»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha pressionat aquest matí al conseller de Salut, Antoni Comín, perquè el nou hospital Trueta es faci de forma urgent i s'ubiqui a Girona i no a Salt, com alguns metges havien demanat en els últims temps. "Cap ciutadà entendria que Girona fos la única capital sense un hospital de referència", ha afirmat l'alcaldessa, i creu que seria "inacceptable" que fos així. Madrenas ha recordat a Comín que ja fa anys que l'Ajuntament i el Parlament defensen que el nou Trueta s'ha d'ubicar a la zona nord de la capital, i assegura que a ella ningú li ha comunicat que finalment no hagi de ser així. "Si hi ha un canvi en la decisió, el conseller ho haurà d'explicar molt bé a la ciutanida i assumir les conseqüències", ha assenyalat.

En aquest sentit, Madrenas ha defensat els terrenys de 100.000 metres quadrats que proposa l'Ajuntament, situats a Domeny, tot indicant que ja estan urbanitzats i que per tant es podrien desenvoupar de forma immediata, mentre que en altres municipis potser caldria esperar anys perquè el nou hospital pogués ser una realitat. L'alcaldessa proposa un hospital de planta baixa més tres plantes, de manera que no sigui necessari ocupar tots els 100.000 metres quadrats i es pugui fer en una parcel·la més reduïda. D'aquesta manera, indica, es reduirien els terrenys que s'han de comprar a propietaris privats i per tant l'operació seria més ràpida i menys costosa.

Madrenas ha explicat que en els darrers mesos s'ha reunit amb diferents entitats relacionades amb el món mèdic, des de professionals fins a sindicats, facultats, col·legis professionals i associacions de suport als malalts, i li han manifestat que els terrenys de Domeny són molt més adequats que els que anteriorment hi havia reservats més cap al nord i que no veuen necessari que el nou hospital s'hagi de construir a Salt, al costat del Santa Caterina. Properament, l'alcaldessa es reunirà amb Comín per exigir-li que comenci els tràmits per reservar els terrenys per al nou hospital, per desencallar així la situació. En aquest sentit, considera que en dos anys la Generalitat podria tenir els terrenys comprats i el projecte fet. Per a fer-ho, l'alcaldessa confia tenir el suport de la resta de grups municipals i anar "tots a la una".