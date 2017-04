Salt busca pisos per a 180 famílies que tenen pocs diners o perdran l´habitatge

L'Ajuntament de Salt té una llista amb unes 180 famílies que necessiten amb urgència un pis perquè no tenen diners per fer front a l'actual lloguer o al pagament d'hipoteca o perquè tenen una amenaça de desnonament a sobre. La clau la tenen les entitats bancàries, segons explica el tinent d'alcalde de l'àrea d'acció social i habitatge, Ferran Burch. Fa poc més d'un any, l'Ajuntament va assenyalar que els bancs tenien més de 820 pisos buits o ocupats al terme municipal saltenc. Amb tots aquests pisos posats a lloguer a un preu sostenible, totes les famílies amb necessitats d'habitatge podrien resoldre'ls.

«Demanem aquesta responsabilitat als bancs», assenyala Burch. El representant municipal exposa que «als bancs els convé cedir els pisos a la borsa de lloguer social», remarca Burch. Aquesta borsa conté habitatges a un preu baix on es poden allotjar persones amb dificultats econòmiques. «Els bancs sabien que tindrien els pisos en bon estat i, a més, hi hauria un c0ntracte», indica.

Trobar pisos per poder-los incloure a la borsa de lloguer social i poder fer que hi visquin famílies amb pocs recursos econòmics és una lluita diària. El tinent d'alcaldia explica que fa un any van començar a revisar casos de famílies amb risc de vulnerabilitat en base a les dades dels serveis socials i de l'oficina d'habitatge i van identificar 120 casos.

La taula d'emergència social va treballar per trobar sortida per a tots aquests casos. En cap cas se cedeix un pis a una família gratuïtament. Es fa un contracte a un preu social quan un dels pisos de la borsa de lloguer queda lliure o quan un banc o un particular en cedeix un a l'Ajuntament perquè l'inclogui a la borsa. A finas d'any van trobar solució per a 150 famílies, ja que van anar sorgint casos nous. Ara hi ha una llista de 180 famílies, mentre se segueix negociant amb bancs i es recorda a particulars que tenen pisos buits que cedir-los a l'Ajuntament serveix per obtenir bonificacions fiscals.