XaropClown organitza un concert per celebrar el seu desè aniversari

XaropClown, grup de pallassos que intenta portar un somriure als infants que estan ingressats en hospitals i també en centres de gent gran, celebra enguany el seu desè aniversari.

Entre les diverses activitats que hi ha programades, aquest dissabte, 22 d'abril, tindrà lloc un doble concert amb Lídia Torrejón i Santi Fonclara per un costat i la garrotxina Clara per l'altre. L'actuació tindrà lloc a les vuit de la tarda a l'Auditori de Girona. Aquesta serà la primera vegada que se celebra aquest concert de Sant Jordi, però la intenció de l'entitat és que ja quedi fixat en el calendari com una de les accions habituals per als propers anys.



Trobada en àmbit estatal

L'acte principal, tanmateix, se celebrarà els dies 21, 22 i 23 de setembre, quan es portarà a terme una trobada dels grups de pallassos d'hospital de tot l'Estat.