Els nens i escoles de la Devesa participen en el cinquè Llibre de Contes del barri

L'associació de veïns de la Devesa-Güell, en col·laboració amb l'associació de Figuerola-Bonastruc, ha editat el Cinquè Llibre de contes de la Devesa, en el qual participen les escoles i nens del sector. L'objectiu és fomentar l'escriptura i la lectura entre els més petits, i per presentar-lo instal·laran demà una parada a la plaça Prudenci Bertrana de 10 a 13 h, on els participants podran recollir un llibre, totalment gratuït, i podran signar la seva obra tal com fan els escriptors profssionals. A més, també n'hi haurà en venda per a qui en vulgui regalar i cap a les onze es faran joc de cucanya.