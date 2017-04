Un equip gironí participa a la final mundial de la First Lego League als Estats Units

Un equip de l'escola Fedac Sant Narcís de Girona participarà en la final mundial de la First Lego League, que se celebrarà la setmana que ve a Saint Louis (Estats Units). Es tracta de set estudiants de quart d'ESO que, sota el nom de Black Wolvineers, van aconseguir el segon premi de la First Lego League Espanya, celebrada al març a Logronyo. D'aquesta manera, els gironins seran un dels tres equips espanyols que participaran en la final mundial, en la qual competiran 109 equips de tot el món.

Segons expliquen des de l'escola, però, això no és flor d'un dia, sinó fruit del treball constant i de moltes hores de pràctica, així com de convivència i treball en equip. El director pedagògic del centre, Robert Vilà, assegura que fa sis anys que van «posar la llavor» de la robòtica a l'escola, i en aquests moments compten amb quatre equips que competeixen a Catalunya amb molt bons resultats. Els seus monitors són exalumnes del centre apassionats també per la robòtica, amb perfils que no són necessàriament tècnics: per exemple, hi ha des d'un enginyer fins a una mestra.

Tots destaquen, sobretot, els valors que aporta la robòtica. «Són tots els que vulguis i més. La robòtica és el ganxo per intentar aconseguir, a través de la motivació, el desenvolupament integral d'aquests nois. Tenim nanos amb carències en l'àmbit social i a través de la robòtica els podem ajudar a resoldre els seus problemes», explica un dels monitors, Marc Camacho. Segons indica, l'oportunitat de l'equip d'anar a la final dels Estats Units suposa una «gran satisfacció» i «un reconeixement a tota la feina feta».



Creativitat i imaginació

A banda del treball en equip, la creativitat i la imaginació són altres elements intrínsecs de la robòtica. L'equip dels Black Wolvineers, a més, compta amb dues noies que fins l'any passat no havien fet mai robòtica, però que ara s'hi han enganxat i que, segons Vilà, han aportat un «plus» a l'equip en qüestions com l'organització i la gestió.

Segons Camacho, la fase final del concurs anirà en línia amb el desenvolupament del concurs a Catalunya i Espanya (Girona, per exemple, l'ha acollit en diverses ocasions), però calcula que serà «més espectacular». En aquest sentit, hi haurà més dies, una fira on hauran de portar un estand... en definitiva, una bona oportunitat per continuar aprenent.