Els Miquelets de Girona participen en una recreació de la batalla d'Almansa

L'associació gironina de recreació històrica Miquelets de Girona ha estat convidada a participar en la commemoració del 310è aniversari de la batalla d'Almansa, que se celebra aquest cap de setmana, amb el regiment de Sant Narcís, també conegut com a Regiment d'Alemanys.



El grup assisteix com a grup convidat català per l'associació organitzadora, 1707 Almansa Histórica, i hi assistiran un total de 10 membres de l'associació. Es tracta de la recreació més important a nivell internacional de la Guerra de Successió espanyola, i comptarà amb altres grups convidats d'Itàlia, Noruega, Irlanda i Anglaterra. Sumats a les altres associacions espanyoles, hi haurà fins a 400 recreadors.



Dins de les moltes activitats que es faran durant el cap de setmana, el Regiment de Sant Narcís, amb cinc soldats, l'alferes, el capità i el general Picalqués, formaran part de la línia austriacista, lluitant contra l'exèrcit borbònic en dues ocasions: avui a dos quarts de set de la tarda i diumenge a dos quarts d'una del migdia. Durant la batalla, lluitaran colze a colze amb regiments d'infanteria, cavalleria i artilleria.



El Regiment de Sant Narcís va ser un regiment d'infanteria austriacista de l'exèrcit català aixecat per la Generalitat el 1713, que va tenir un paper destacat el 1714.