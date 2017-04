El periodista Eduard Cid serà el pregoner de les Festes de Primavera

El periodista Eduard Cid serà avui el pregoner de les Festes de Primavera. Cid, que treballa a l'emissora Fem Girona, amb seu a la Rambla, ha estat escollit per la seva vinculació amb la zona i com a mostra d'agraïment per haver portat la ràdio al carrer en diverses ocasions.



Per començar la festa hi haurà una cercavila amb la Fal·lera Gironina, que sortirà a les dotze del migdia dels Jardins de la Infància i arribarà fins al carrer de l'Argenteria. Allà, Cid farà un petit discurs i farà girar el Tarlà. A més, hi haurà altres activitats, com cavallets ecològics i un vaixell pirata.