Millores en l'enllumenat de la plaça Pau Casals

L'Ajuntament de Salt va presentar dijous als veïns de la plaça Pau Casals la proposta de millora de l'enllumenat, una llarga reivindicació que es remunta a quatre anys enrere, quan en aplicació de la nova normativa de contaminació lumínica es va substituir l'anterior enllumenat. Els veïns es queixaven de manca de llum, especialment a la zona on hi ha les voreres i l'entrada dels habitatges. Per això, es faran dues actuacions: eliminar una part de l'arbrat exterior malalt, que tapa la llum, i fer arribar nous punts de llum a la zona perimetral.