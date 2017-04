ERC-MES de Girona vol un accés «universal i equitatiu» a la cultura

ERC-MES de Girona aprofitarà avui la diada de Sant Jordi per reivindicar un accés «més universal i equitatiu» a la cultura. Sota el títol Cultura per a Tothom i amb el hashtag #Totselsbarrissóncentre, la coalició repartirà unes octavetes explicant quin és el seu model de cultura per a la ciutat.



La portaveu del partit, Maria Mercè Roca, considera que la cultura «és un dret, que genera cohesió social i ens fa més crítics i més lliures». Però per aconseguir aquests objectius, adverteix, «cal fer un esforç perquè la cultura arribi a tothom, sigui quina sigui la seva condició social i visqui al barri on visqui».



Per això, Roca advoca per buscar l'equilibri «entre els grans esdeveniments de curta durada realitzats al centre» de la ciutat amb el foment d'un «model que reforci els equipaments de base i les programacions estables i de qualitat, amb més descentralització cap als diferents barris». Així, Roca assenyala que en els darrers anys el pressupost de cultura de l'Ajuntament de Girona ha augmentat un 20%, però adverteix que «no tots els elements de la cultura s'han vist afectats de la mateixa manera». En aquest sentit, la regidora recorda que el Museu del Cinema, La Planeta o el Truffaut porten anys amb les partides congelades.