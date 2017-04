Girona viu un esclat de primavera

Poques setmanes abans de Temps de Flors, i com a preludi de la diada de Sant Jordi, Girona va viure ahir una jornada multitudinària amb les Festes de Primavera com a protagonistes. Petits i grans, gironins i turistes, van poder veure com el popular Tarlà tornava a girar al carrer de l'Argenteria després del pregó del periodista radiofònic Eduard Cid, que va ser el pregoner de les festes. Durant tot el dia, a més, es van celebrar activitats paral·leles.



Les Festes de Primavera han anat guanyant popularitat en els darrers anys i cada cop compten amb un públic més multitudinari, especialment si el temps acompanya, com va ser el cas d'ahir. Les celebracions van començar a les dotze del migdia als Jardins de la Infància. Des d'allà, una cercavila amenitzada per la Fal·lera Gironina va fer tot el recorregut fins al carrer de l'Argenteria. Un cop arribats al punt d'on penja el Tarlà, Eduard Cid va agafar el micròfon –i mai millor dit– per fer el pregó. Cid va ser escollit perquè la seu de l'emissora on treballa, FEM Girona, es troba a la Rambla, de manera que té una forta vinculació amb tota aquesta zona.



Un cop acabat el discurs de Cid, el Tarlà va començar a rodar, penjat entre dos edificis del carrer de l'Argenteria. Paral·lelament, petits i grans van poder gaudir d'altres activitats, com ara cavallets ecològics i un vaixell pirata, unes atraccions que funcionaven amb energia de propulsió humana.



Al llarg de la tarda encara hi va haver temps per a una altra cercavila, en aquest cas a càrrec de la Mula Baba i la seva convidada, Ase de Bessan, amb la música de la Girona Marxing Band.





Fins a la plaça dels Jurats



El recorregut va començar a les quatre de la tarda, amb una plantada de mulasses a la Rambla. A les cinc es va fer una representació de titelles des del teatre de la Mula Baba, que va obrir la seva panxa perquè els més petits disfrutessin. A partir de dos quarts de sis, la comitiva es va començar a moure i va recórrer els carrers del Barri Vell fins a la plaça dels Jurats.



Les Festes de Primavera, tanmateix, no van acabar ahir, sinó que en els propers dies es continuaran celebrant altres activitats, com espectacles de carrer, circ, música, dansa i una botiga al carrer. A més, durant uns dies s'han instal·lat atraccions al parc de la Devesa.