Tensió a la parada de Plataforma per Catalunya de Salt per una protesta antifeixista

Una quarantena d'antifeixistes s'han concentrat aquest diumenge davant la parada de Sant Jordi de Plataforma per Catalunya a Salt (Gironès). A dos quarts de dotze els manifestants han arribat al punt de venda de roses que el partit xenòfob ha instal·lat al carrer Major de la localitat gironina i després de cridar algunes proclames com 'Tots som de casa' o 'Fora feixistes de casa nostra' la tensió ha augmentat i s'han produït algunes empentes entre partidaris del partit i manifestants que han obligat als Mossos a intervenir. Una quinzena d'agents han muntat un cordó de seguretat per evitar que els antifeixistes s'acostessin a la parada. Durant la protesta s'ha llegit un manifest i repartit díptics on es demana la reprovació de PxC.

Tres equips de l'unitat ARRO dels Mossos d'Esquadra han hagut de fer una petita càrrega contra una quarantena d'antifeixistes que han protestat, com és habitual cada diada de Sant Jordi, davant la parada que Plataforma per Catalunya té instal·lada al carrer Major de Salt. Els manifestants han arribat cridat diverses consignes en contra del partit polític, fins que un simpatitzant la formació s'ha encarat amb ells i s'han produït empentes que han obligat als Mossos a separar-los.

La càrrega de la policia ha estat breu i una quinzena d'agents han controlat el perímetre de la parada, un fet que ha obligat als passejants a fer la volta i no passar per davant la parada. Els antifeixistes han continuat cridant proclames en contra de Plataforma i han fet diverses activitats just al costat de la parada del partít polític.