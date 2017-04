El jutge dicta la resolució de liquidació del Parc de la UdG

El Jutjat Mercantil de Girona ha dictat la resolució de liquidació del Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Això suposa el punt de sortida d'un procés que es podria allargar fins a dos anys. A partir d'ara, la junta del parc perd totes les competències i qualsevol decisió passa per les mans de l'administrador concursal, que té 15 dies per presentar un pla de liquidació davant del jutge. Aquest dilluns s'ha celebrat una reunió de la junta on l'administrador concursal ha explicat les darreres novetats, després que el passat 30 de març el jutge enviés el parc a liquidació perquè no hi va haver acord amb l'Estat per retornar un deute de més de 27 MEUR. En la interlocutòria del jutge també s'especifica que l'administrador concursal té l'obligació de mantenir l'activitat durant tot el procés. El rector de la UdG i, fins ara, president del patronat del parc, Sergi Bonet, ha remarcat que això significa que el parc "no perdrà valor" i que hi haurà una protecció dels usuaris i clients. Per exemple, no es podran rescindir contractes.