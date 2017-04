El magistrat dicta la resolució de liquidació del Parc Científic

El Jutjat Mercantil de Girona ha dictat la resolució de liquidació del Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Això suposa el punt de sortida d'un procés que es podria allargar fins a dos anys. A partir d'ara, la junta del parc perd totes les competències i qualsevol decisió passa per les mans de l'administrador concursal, que té 15 dies per presentar un pla de liquidació davant del jutge. Ahir es va celebrar una reunió de la junta on l'administrador concursal va explicar les darreres novetats, després que el passat 30 de març el jutge enviés el parc a liquidació perquè no hi va haver acord amb l'Estat per retornar un deute de més de 27 milions d'euros. En la interlocutòria del jutge també s'especifica que l'administrador concursal té l'obligació de mantenir l'activitat durant tot el procés. El rector de la UdG i, fins ara, president del patronat del parc, Sergi Bonet, ha remarcat que això significa que el parc «no perdrà valor» i que hi haurà una protecció dels usuaris i clients. Per exemple, no es podran rescindir contractes.

Unes setmanes després de la junta de creditors definitiva, el magistrat Hugo Novales ha posat la decisió per escrit i ho ha comunicat a les parts. El procurador del parc va rebre la notificació de la resolució divendres passat. Per això, ahir dilluns es va celebrar una junta del parc on l'administrador concursal va informar de les darreres novetats. Un cop dictada la resolució de liquidació, la junta perd les seves facultats i qualsevol decisió passa ara a mans de l'administador concursal. Aquest, té 15 dies hàbils per redactar un pla de liquidació que serà el document que serveixi de guia a l'hora de seguir tot el procés.



Pla de liquidació al juny

El rector de la UdG, Sergi Bonet, ha explicat que les parts (tant els creditors com la concursada) podran fer-hi suggeriments i que el càlcul és que el pla de liquidació estigui aprovat pel jutge a finals de juny. Bonet, però, ha remarcat que en la interlocutòria el jutge especifica que el Parc Científic ha de mantenir en tot moment l'activitat i que l'administrador ha de vetllar perquè els actius no perdin valor. Això vol dir, doncs, que durant tot el procés no es rescindiran contractes i que s'haurà de garantir que totes les empreses i usuaris mantinguin l'activitat com fins ara. «Això és un missatge molt tranquil·litzador», remarca el rector.

A més, Bonet ha recordat que la universitat gaudeix del dret de superfície del parc i això suposa que només hi pot haver activitat relacionada amb la recerca i la investigació. Per tant, si algun dels edificis es ven durant el procés de liquidació (ja sigui en la fase de venda d'actius o en la fase de subhasta), els nous propietaris han de destinar l'espai als mateixos usos que els actuals.

El parc és propietari de dos dels edificis: el Centre d'Empreses i el Narcís Monturiol. En canvi, en els altres tres la propietat està dividida entre el mateix parc i la UdG. Segons els preus de referència de l'informe de taxació, el preu de sortida de tots els actius del parc que s'han de liquidar puja a pràcticament 33 milions d'euros.