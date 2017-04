Obren l'accés al nou espigó del riu Ter a la zona de Pedret

Aquesta setmana s´ha obert l´accés al nou espigó del riu Ter al barri de Pedret. Es tracta d´un dels projectes escollits pels veïns del barri als pressupostos participats del 2014. La proposta també incloïa la millora de l´accés al marge dret del riu, davant del carrer de Palafrugell, que s´ha arranjat en les últimes setmanes amb l´objectiu de recuperar l´espai per a la ciutadania.

El nou espigó és una millora de l´embarcador de Pedret existent fins ara i que havia estat malmès pel transcurs del temps. En el projecte veïnal es proposava activar la passarel·la que hi havia al riu i aprofitar-la a l´estació com abans quan hi havia barques.

"Les àrees descrites són llocs d´interès per la ciutat, tant des de la diversitat paisatgística, que ofereix la natura, com la pesca controlada que s´hi pot practicar i el gaudi que ofereix en si mateix", ha destacat la regidora de Salut i Dinamització del Territori i regidora del barri de Pedret, Eva Palau.

Al marge del riu, les actuacions han consistit, en essència, a instal·lar dues estructures –una escala i un "moble-grapa" metàl·lic que salva el desnivell existent- a la zona per possibilitar un accés fàcil i adaptat a la llera. Així mateix, l´estructura queda recolzada sobre el terreny i d´aquesta manera no en modifica el relleu ni en redueix la capacitat d´evacuació en cas de riuades.

A l´espai de l´espigó, el "moble-grapa" se superposa a la superfície existent i lliga els trams que s´han anat fragmentant pel pas del temps i la influència de la vegetació. L´estructura metàl·lica, de concepte similar a la de l´escala ja que són actuacions en un entorn immediat, serveix de connectora davant dels desnivells i dóna suport al paviment, conformant un seguit de plataformes que permeten l´estada (per a la pesca, per a l´observació de la fauna, per al gaudi de l´entorn, etc.) des d´un punt més proper a l´àmbit propi del riu.

El projecte conjunt comprèn una superfície total de 59,19 metres quadrats. L´accés al marge del riu representa 34,05 metres quadrats i l´espigó 25,14 metres quadrats. L´import total del projecte ha estat de 23.198,12 € (IVA inclòs) i es va adjudicar a l´empresa Serralleria Metàl·lica Ferran Collell SL.