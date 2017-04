Participació gironina en la recreació d´Almansa

L'associació gironina de recreació històrica Miquelets de Girona ha participat aquest cap de setmana en el 310è aniversari de la batalla d'Almansa amb el regiment de Sant Narcís, també conegut com a Regiment d'Alemanys. A la recreació hi han participat 10 membres de l'associació, i que ha comptat també amb altres grups convidats de països com Itàlia, Noruega, Irlanda i Anglaterra. En total, es van donar cita fins a 400 recreadors, que van participat en les diverses activitats del cap de setmana.