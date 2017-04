Sarrià demana abaixar la ràtio dels alumnes dels centres a vint estudiants

L'Ajuntament de Sarrià de Ter aprovarà avui una moció on s'insta al Departament d'Ensenyament a adequar la ràtio per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio base de vint alumnes a P3. A més, es demana a Ensenyament mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius. En la proposta, que es debatrà al ple d'avui, es recorda que «la baixada de ràtio a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic de l'alumnat i sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i ha de ser entès com una oportunitat davant el descens demogràfic». També que «permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les necessitats de l'alumnat» i que «garanteix una major satisfacció professional del professorat perquè pot dedicar més temps a l'ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques. Finalment, que permet implantar metodologies innovadores a l'aula.