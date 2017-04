Preocupació veïnal per la proliferació de pisos turístics al Barri Vell de Girona

Dues associacions han organitzat per demà al vespre una assemblea per debatre sobre «l'augment indiscriminat» de pisos turístics al Barri Vell de Girona, i molt especialment a les zones de Sant Pere de Galligants i Sant Fèlix. Segons alerten, cal una «reflexió» sobre aquest fenomen, ja que segons indiquen comporta que es realitzin menys activitats associatives (ja que disminueix la xarxa veïnal), fa que els comerços hagin de tancar o vegin reduïda la seva activitat i que disminueixi l'oferta de lloguer de pisos destinats a habitatge, la qual cosa es tradueix en un augment dels preus dels lloguers per als veïns de la ciutat. La reunió, oberta a tothom, es farà a les vuit del vespre al centre cívic del Barri Vell-Mercadal.

La trobada l'impulsen l'Associació Cultural Burg de Sant Pere de Galligants i l'Associació de Veïns del Barri Vell. Segons expliquen els seus promotors, en les darreres setmanes han tingut coneixement que hi ha prevista l'obertura de nous pisos de lloguer turístic als barris de Sant Pere i Sant Feliu. Per això, consideren que ha arribat el moment de fer «una reflexió» sobre aquest fenomen, ja que, segons argumenten, «l'augment indscriminat de pisos destinats a lloguer turístic té conseqüències en la vida dels barris i, de retruc, a tota la ciutat». En aquest sentit, assenyalen que si pugen els preus de lloguer al Barri Vell a causa dels pisos turístics, els veïns hauran de desplaçar-se a altres zones de la ciutat, de manera que els preus acabaran augmentant a tot arreu. «Es crea un efecte dominó», assenyalen.

Segons indiquen els impulsors de l'acte, els turistes que fan una estada breu en aquests barris no s'hi vinculen de la mateixa manera que els veïns i veïnes. Per això assenyalen que, a l'haver-hi menys residents, s'acabaran organitzant menys activitats populars i els comerços tindran menys clients o fins i tot hauran de tancar perquè els turistes que estan de pas no tenen una relació tan constant amb els comerços com els que hi viuen tot l'any. Els representants veïnals, doncs, consideren que cal reflexionar sobre aquest augment de pisos turístics perquè això pot afectar «la vida veïnal del barri i el seu batec, dels quals ens sentim tan orgullosos».



Manca d'un cens «real»

Segons dades oficials de l'Ajuntament de Girona, hi ha comptabilitzats 361 apartaments turístics a la ciutat. La xifra és notablement superior a la de l'any passat, quan n'hi havia 202 de registrats. Els veïns, però alerten que aquesta dada no té per què sé correcta, ja que hi ha pisos que es lloguen a visitants de forma irregular. Per això, lamenten que no hi ha un cens real sobre la quantitat de pisos turístics que hi ha. «No sabem quin és l'abast de la situació ni quin és el punt de vista de l'Ajuntament», critiquen.

De moment, aquesta primera trobada servirà perquè els veïns puguin compartir preocupacions i veure quins són els neguits de cada zona. A partir d'aquí, decidiran quines accions emprendre per tal d'intentar preservar l'essència del Barri Vell, Sant Fèlix i Sant Pere de Galligants.